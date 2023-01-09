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الكرملين ينفي مزاعم "تعبئة جزئية" جديدة

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الكرملين ينفي مزاعم
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المزاعم بشأن إطلاق موجة جديدة من التعبئة الجزئية.

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جاء ذلك ردا على مزاعم على قنوات "تليغرام" بشأن "تعبئة جزئية جديدة"، داعيا  إلى "عدم المبالغة في إيلاء أهمية لقنوات "تليغرام" هذه"، وأكد أن "السلطات تظل المصدر الرئيسي للمعلومات".

وتابع بيسكوف أن تلك المزاعم تكررت في عدد من المناسبات سابقاً، لذلك "ليس هناك حاجة لإيلاء مثل هذه الأهمية لقنوات (تليغرام) بشكل عام".

المصدر:RT

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