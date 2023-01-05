الكرملين يعلق على شائعات رحلة بوتين إلى دونباس في عيد الميلاد

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن الكرملين لا يعرف شيئا عن خطط الرئيس فلاديمير بوتين المزعومة للسفر إلى دونيتسك في عيد الميلاد.

ورد المتحدث باسم الكرملين على طلب للتعليق على الشائعات ذات الصلة التي ظهرت في وقت سابق في قنوات "تيليغرام": "لا نعرف شيئا عن مثل هذه الشائعات".

ولم يكشف الكرملين بعد عن مكان تواجد الرئيس بوتين بالتحديد في قداس عيد الميلاد.

وأجاب بيسكوف في وقت سابق، نافيا إذا كان الرئيس سيحضر القداس في إحدى مناطق روسيا أو ما إذا كان سيأتي إلى الكنيسة في نوفو أوغاريوفو قائلا: "لا هذا ولا ذاك.. سنخبركم".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

كما دعا الكرملين الروسي، الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار وإعطاء الفرصة للمواطنين لأداء طقوس عيد الميلاد.

المصدر: تاس