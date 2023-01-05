الدفاع الروسية تصدر تعليمات بوقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، أصدر التعليمات بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من ظهر يوم الجمعة.

وقالت الوزارة يوم الخميس، إنه وفقا لتعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقت القوات تعليمات بشأن وقف إطلاق النار على طول خط التماس في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من الساعة 12 ظهرا يوم الجمعة.

وبحسب البيان: "وفقا لتعليمات رئيس روسيا الاتحادية، أصدر وزير الدفاع الروسي تعليماته للقوات بإدخال نظام لوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير 2023، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير 2023، على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

كما دعا الكرملين الروسي، الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار وإعطاء الفرصة للمواطنين لأداء طقوس عيد الميلاد.

ومن جانبها أبدت أوكرانيا، رفضها لمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار المؤقت على طول خط التماس في أوكرانيا.

وقال مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك: "على روسيا أن تغادر الأراضي المحتلة، عندها فقط ستبدأ هدنة مؤقتة، نحن لا نهاجم أرضا أجنبية ولا نقتل المدنيين وعلى روسيا مغادرة أراضينا".

المصدر: وكالات