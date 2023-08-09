 
مباشر

اكتشاف أكثر من ألفي قذيفة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مياه سيفاستوبول (فيديو)

أخبار العالم

اكتشاف أكثر من ألفي قذيفة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مياه سيفاستوبول (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtut

أعلن وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف تدمير نحو 2.5 ألف قذيفة تعود للحرب العالمية الثانية، تم رفعها من قاع خليج غيلزوفايا قبالة سيفاستوبول في القرم الروسي.

إقرأ المزيد
تفجير قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في سيفاستوبول
تفجير قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في سيفاستوبول

وأضاف كورينكو أنه منذ بداية صيف العام الحالي تم انتشال 2400 من القذائف من قاع الخليج وتدميرها، لافتا إلى أنه في أوائل أغسطس الحالي تم اكتشاف أكثر من 800 قذيفة وتمت إزالتها أيضا.

يشار إلى أنه منذ عام 2021، تم إبطال 8 آلاف لغم وقذيفة وسيستمر تطهير مياه سيفاستوبول حتى نهاية أكتوبر.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا