اكتشاف أكثر من ألفي قذيفة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مياه سيفاستوبول (فيديو)

أعلن وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف تدمير نحو 2.5 ألف قذيفة تعود للحرب العالمية الثانية، تم رفعها من قاع خليج غيلزوفايا قبالة سيفاستوبول في القرم الروسي.

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وأضاف كورينكو أنه منذ بداية صيف العام الحالي تم انتشال 2400 من القذائف من قاع الخليج وتدميرها، لافتا إلى أنه في أوائل أغسطس الحالي تم اكتشاف أكثر من 800 قذيفة وتمت إزالتها أيضا.

يشار إلى أنه منذ عام 2021، تم إبطال 8 آلاف لغم وقذيفة وسيستمر تطهير مياه سيفاستوبول حتى نهاية أكتوبر.

المصدر: نوفوستي