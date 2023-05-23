كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الخطوة الأمريكية التي تعطي روسيا الحق باستخدام كل وسائل الدفاع عن أراضيها بما في ذلك الأسلحة النووية.

وجاء في المقال: الولايات المتحدة "باركت" رسميا للقوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة شبه جزيرة القرم. فقد قال مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي، إن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية، لكنها لا ترى القرم كذلك. حول ذلك، تحدثنا مع الباحث السياسي مارات بشيروف، الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد، فقال:

هذا بالطبع مذهل. حتى وقت قريب، كان سوليفان يُعدّ رجلَ "البحث عن حل وسط". ولكن، على ما يبدو، فإن المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة حرجة. حتى الأعضاء المعتدلين في فريق بايدن مجبرون الآن، كما يمكن التعبير، على القسم بالولاء للقضية الأوكرانية.

تصريح سوليفان ليس مجرد تأييد للضربات الأمريكية ضد شبه جزيرة القرم، إنما تعليمات مباشرة للتنفيذ؟

في الواقع، كل شيء يتوقف على الهجوم المضاد. عندما يعطي الغرب مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة، ولا تجري المعركة الرئيسية، يصعب عليهم تفسير الأمر لناخبيهم.

وإذا تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من ضرب أراضي القرم، فكيف يمكن أن يكون الرد برأيك؟

في الواقع، كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عن ذلك في قناته على تيليغرام. لا تزال حقيقة أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا أمر لا يقبل النقاش. ويجب ألا يساور الغرب أدنى شك في أن محاولة استعادة شبه الجزيرة تشكّل أساسًا لاستخدام جميع وسائل الدفاع، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.

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