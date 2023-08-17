بعد مباركة واشنطن.. إسرائيل تعلن عن أكبر صفقة دفاعية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس موافقة الولايات المتحدة على بيع تل أبيب منظومة "آرو-3" للدفاع الصاروخي لألمانيا، في أكبر صفقة عسكرية تبرمها إسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في منشور على منصة X، إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 3,5 مليار دولار، ستكون الأكبر لإسرائيل في المجال الدفاعي.

The US government has approved the historic procurement of the Arrow 3 defense system to Germany. The IMOD, German Federal MOD and Israel Aerospace Industries will sign the landmark $3.5 billion defense agreement, marking Israel’s largest ever defense deal. 🚀🇮🇱🇺🇸🇩🇪 pic.twitter.com/OMcGkUk3f5 — Ministry of Defense (@Israel_MOD) August 17, 2023

وصممت منظومة "آرو-3" لاعتراض الصواريخ البالستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

كما أنها الأعلى بين منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى، إلى صواريخ "أرو-3" طويلة المدى التي تدمر الرؤوس الحربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

ومن المتوقع أن تتسلم القوات الجوية الألمانية منظومة "أرو-3" بحلول الربع الرابع من عام 2025.

אירוע היסטורי שמעיד על עוצמתה של מדינת ישראל 🇮🇱



הגנה על גרמניה עם מערכת "חץ 3" + צפי להכנסות של 3.5 מיליארד (!) דולר



היום הממשל האמריקאי אישר את המכירה ✅



רכישת המערכת אושרה ע"י גרמניה ✅



צפי חתימת חוזה מלא - נובמבר 23 ✅



ברכות לכל השותפים בפיתוח התעשייה והבטחון הישראלי 🚀 pic.twitter.com/rlTRE3t7dB — Bondisrael (@Bondisrael_) August 17, 2023

وتأتي الصفقة ضمن مشروع "يورو سكاي شيلد" الذي أطلقه المستشار الألماني أولاف شولتس في أكتوبر 2022، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT