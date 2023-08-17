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بعد مباركة واشنطن.. إسرائيل تعلن عن أكبر صفقة دفاعية (فيديو)

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بعد مباركة واشنطن.. إسرائيل تعلن عن أكبر صفقة دفاعية (فيديو)
AFP
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس موافقة الولايات المتحدة على بيع تل أبيب منظومة "آرو-3" للدفاع الصاروخي لألمانيا، في أكبر صفقة عسكرية تبرمها إسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في منشور على منصة X، إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 3,5 مليار دولار، ستكون الأكبر لإسرائيل في المجال الدفاعي.

وصممت منظومة "آرو-3" لاعتراض الصواريخ البالستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

كما أنها الأعلى بين منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى، إلى صواريخ "أرو-3" طويلة المدى التي تدمر الرؤوس الحربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

ومن المتوقع أن تتسلم القوات الجوية الألمانية منظومة "أرو-3" بحلول الربع الرابع من عام 2025.

وتأتي الصفقة ضمن مشروع "يورو سكاي شيلد" الذي أطلقه المستشار الألماني أولاف شولتس في أكتوبر 2022، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT

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