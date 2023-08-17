ارتفاع عدد قتلى الحرائق في هاواي إلى 110

أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش غرين، أن عدد قتلى حرائق الغابات غير المسبوقة في الولاية ارتفع إلى 110.

وقال غرين في مؤتمر صحفي "110 أشخاص لقوا مصرعهم".

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وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم زيارة جزر هاواي للاطلاع على سير عمليات مكافحة حرائق الغابات في جزيرة ماوي، عندما تتوفر لديه الإمكانية.

واندلعت الحرائق الثلاثاء على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا بسرعة نحو بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.

المصدر: نوفوستي