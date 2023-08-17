 
مباشر

ارتفاع عدد قتلى الحرائق في هاواي إلى 110

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى الحرائق في هاواي إلى 110
Globallookpress Governor Josh Green
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvk8

أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش غرين، أن عدد قتلى حرائق الغابات غير المسبوقة في الولاية ارتفع إلى 110.

وقال غرين في مؤتمر صحفي "110 أشخاص لقوا مصرعهم".

إقرأ المزيد
السلطات تحصي تكلفة الترميم في جزر هاواي الأمريكية بعد الحرائق الكارثية
السلطات تحصي تكلفة الترميم في جزر هاواي الأمريكية بعد الحرائق الكارثية

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم زيارة جزر هاواي للاطلاع على سير عمليات مكافحة حرائق الغابات في جزيرة ماوي، عندما تتوفر لديه الإمكانية.

واندلعت الحرائق الثلاثاء على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا بسرعة نحو بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي