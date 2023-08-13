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السلطات تحصي تكلفة الترميم في جزر هاواي الأمريكية بعد الحرائق الكارثية

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السلطات تحصي تكلفة الترميم في جزر هاواي الأمريكية بعد الحرائق الكارثية
Globallookpress
حرائق جزيرة ماوي ولاية هاواي الأمريكية 11/08/2023
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قدر مسؤولون في مقاطعة ماوي، تكلفة إعادة ترميم جزر هاواي في الولايات المتحدة من حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت جزيرة ماوي ودمرت أكثر من 2000 مبنى، بنحو 5.52 مليار دولار.

وأفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر، بأن عدد ضحايا حرائق الغابات الأكثر فتكا في الولايات المتحدة، والتي لا تزال مستمرة في هاواي، قد وصل إلى 89 شخصا.

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وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الكارثة الكبرى في هاواي بعد حرائق الغابات، مفرجا عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة.

يذكر أن مساحة الحرائق تبلغ حاليا نحو 400 هكتار، وتسببت بها موجة الحر والرياح الناجمة عن إعصار "دورا".

وقد التهمت النيران عددا من المراكز الأهلية، بما فيها مدينة لاهاينا السياحية.

وقامت السلطات بإجلاء المئات من السكان المحليين، وأغلقت الطرق وأوقفت حركة المرور.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن كافة الأجهزة الفدرالية في هاواي بالمشاركة في إطفاء الحرائق. ويشارك في عمليات الإغاثة الحرس الوطني الأمريكي.

المصدر: RT

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