بايدن يعتزم التوجه إلى هاواي على خلفية كارثة الحرائق

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم زيارة جزر هاواي للاطلاع على سير العمليات لمكافحة حرائق الغابات في جزيرة ماوي، عندما تتوفر لديه الإمكانية.

وقال بايدن في كلمة له بولاية ويسكونسين، يوم الثلاثاء: أنا وزوجتي جيل وأنا ننوي التوجه إلى هاواي حينما تتوفر لنا الإمكانية".

وأضاف أنه بحث هذا الموضوع مع حاكم ولاية هاواي جوش غرين.

وأشار بايدن إلى أنه لا يريد عرقلة أعمال السلطات المحلية، بل يريد "التأكد من أنها تمتلك كل ما تحتاج إليه".

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وقال إن الحرائق لا تزال مستعرة في هاواي، وأودت بحياة 99 شخصا، وهذه أكبر كارثة حرائق منذ أكثر من 100 عام.

وأضاف بايدن أنه أكد لحاكم هاواي أن "الولاية ستحصل على كل ما هو ضروري من الحكومة الفدرالية" من أجل إعادة الإعمار وإزالة عواقب الحرائق.

يذكر أن الحرائق شبت في جزيرة ماوي يوم 9 أغسطس الجاري، واتسعت رقعتها بسرعة بسبب الرياح، ودمرت مدينة لاهاينا السياحية بالكامل، وأسفرت عن تشريد ما لا يقل عن 4.5 ألف شخص.

المصدر: تاس