هل هي لا مبالاة؟.. بايدن يرفض التعليق على ارتفاع عدد ضحايا حرائق هاواي - فيديو

رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التعليق على ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في هاواي، واكتفى بالابتسام والتلويح للصحفيين.

وقال بايدن للصحفيين عندما طُلب منه التعليق على ارتفاع عدد الضحايا: "لا، لا تعليق".

وعرضت قناة "فوكس نيوز" مشاهد تظهر المحادثة القصيرة. ثم ابتسم بايدن ولوح بيده للصحفيين وركب السيارة وغادر.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي يعتبر من أكثر حرائق الغابات فتكا في تاريخ الولايات المتحدة وأتى بشكل شبه كامل على بلدة سياحية في جزيرة ماوي الأمريكية في أرخبيل هاواي، إلى 93 قتيلا.

واندلعت الحرائق الثلاثاء على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا بسرعة نحو بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.

المصدر: نوفوستي