"التجارة العالمية": بكين تنتهك القواعد بردها على واشنطن بالمثل في فرض رسوم على الصلب والألومنيوم

اعتبرت منظمة التجارة العالمية أنّ الصين انتهكت قواعد المنظمة بعد اتخاذها إجراءات انتقامية ردا على فرض الولايات المتحدة رسوماً على صادرات الصلب والألومنيوم من بكين.

وقالت لجنة الخبراء التي شكّلتها المنظمة، للمساعدة في حلّ أحد الخلافات العديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إنّ "إجراءات الرسوم (الصينية) الإضافية غير متّسقة" مع مواد عدّة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (غات).

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من جهتها، أشادت واشنطن بالقرار على لسان المتحدث باسم الممثلة التجارية الأمريكية، سام ميشيل، الذي قال إنّ هذا اعتراف بأنّ الصين "انتقمت بشكل غير قانوني بتعرفات +وقائية+ زائفة".

يُشار إلى أنه بإمكان الصين استئناف الحكم الصادر الأربعاء، لكن لم يتّضح بعد المآل المحتمل للقضية.

وقد تمّ تجميد محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية - المعروفة أيضا باسم المحكمة العليا للتجارة العالمية - منذ أواخر عام 2019، بعد أن عطّلت الولايات المتحدة في عهد ترامب تعيين قضاة جدد فيها وطالبت بإدخال إصلاحات جذرية عليها.

وكانت لجان منفصلة أنشأتها هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للنظر في الشكاوى المقدّمة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، قد خلصت أواخر العام الماضي إلى أنّ واشنطن انتهكت أيضا قواعد التجارة الدولية.

كما لم يتطرق قرار اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى ما إذا كان هناك ما يبرّر تذرّع واشنطن بالاستثناءات الأمنية، لكنّه أقر بأنّ التعرفات الأمريكية فُرضت على ذلك الأساس، وليس على أساس التدابير الوقائية لحماية الصناعة المحلية.

ولذلك خلصت اللجنة إلى أنّ إجراءات الانتقام من التدابير الوقائية الجائرة لا ينطبق في هذه الحالة.

المصدر: أ ف ب