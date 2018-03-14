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الصين تقول إن التجارة مع أمريكا يجب ألا تكون لعبة صفرية

مال وأعمال

الصين تقول إن التجارة مع أمريكا يجب ألا تكون لعبة صفرية
Reuters
الصين تقول إن التجارة مع أمريكا يجب ألا تكون لعبة صفرية
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اعتبرت الصين أن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية يجب ألا تكون لعبة محصلتها صفر، وذلك في ظل سعي الرئيس الأمريكي لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لو كانغ، خلال إفادة صحفية يومية اليوم الأربعاء، إن الصين ستتخذ إجراءات صارمة لحماية حقوقها التجارية المشروعة.

وكان مصدران ناقشا الأمر مع إدارة ترامب قالا أمس الثلاثاء إنه يسعى لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار، وإنها ستستهدف قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.

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ويأتي ذلك بعد أن أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري قرارا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الألمنيوم و10% على واردات الحديد الصلب إلى الولايات المتحدة.

ويسعى ترامب إلى حفض العجز التجاري، الذي تعاني منه الولايات المتحدة والذي بلغ العام الماضي 800 مليار دولار، ويرى أن أن السبب في ذلك هو "حماقة الرؤساء الأمريكيين السابقين"، الذين انتهجوا سياسات تجارية خاطئة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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