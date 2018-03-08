ترامب يقر فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة.

وأقر ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم.

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واستثنى الرئيس الأمريكي المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية.

وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، الخميس، إنه متمسك بخططه لفرض تعرفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم، لكنه سيكون لديه المرونة في تغييرها لدول بعينها.

وأبلغ ترامب الصحفيين في بداية اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض "أنا متمسك بالنسبة الأصلية 10 و25%".

وأضاف "سيكون لي الحق في زيادتها أو خفضها، تبعا لكل دولة على حدة، وسيكون لي الحق في استثناء دول أو إضافة دول".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيكون منصفا ومرنا في هذه القضية بينما سيعمل على حماية العمال الأمريكيين.

وجدد الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، تأكيد نيته فرض الرسوم الجمركية على استيراد الصلب والألمنيوم، محذرا الاتحاد الأوروبي من "ضريبة كبيرة" على بضائعه لعدم تعامله بشكل جيد في التجارة مع واشنطن.

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وقال ترامب في مؤتمر صحفي "هم يجعلون من المتعذر علينا إدارة الأعمال معهم، ومع هذا يرسلون سياراتهم وكل شيء آخر إلى الولايات المتحدة".

وأضاف: "يمكنهم أن يفعلوا ما يروق لهم، لكن إذا فعلوا ذلك، عندئذ فإننا سنفرض ضريبة كبيرة قدرها 25% على سياراتهم. وصدقوني هم لن يستمروا في فعل ذلك لفترة طويلة جدا".

ويأتي ذلك بعدما كشفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الثلاثاء عن مسودة مقترحات تتحدث عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الاتحاد من بعض المنتجات الأمريكية، وذلك ردا على خطة ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعاني عجزا تجاريا قدره 800 مليار دولار لعام 2017، ويرى الرئيس ترامب أن السبب في ذلك هو "حماقة الرؤساء الأمريكيين السابقين"، اللذين انتهجوا سياسات تجارية خاطئة مع العديد من بلدان العالم بينها بلدان الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي