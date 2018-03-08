الصين تحذر ترامب من مضار الحرب التجارية

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، في إشارة إلى الإجراءات الحمائية التجارية المعلنة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب التجارية لن تكون حلا موفقا للمشكلة أبدا.

وأضاف وانغ يي أن هذه الحرب ليست الحل خاصة في الوقت الذي يسود فيه تيار العولمة، معرجا بالقول إن من يختار الحرب التجارية كمن يستخدم وصفة خاطئة، يضر بالآخرين ولا ينفع نفسه.

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وحذر رئيس الدبلوماسية الصينية، خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، من أنه في حال اندلاع حرب تجارية، فإن الصين سترد ردا عادلا ولازما.

وأفاد بأنه يأمل أن تجري الصين والولايات المتحدة حوارا هادئا وبناء على أساس متكافئ لإيجاد حل يصب في صالح الطرفين.

كما لفت الوزير الصيني إلى أنه على الرغم من وجود عوامل المنافسة، فإن العلاقات الصينية – الأمريكية يتم تعريفها أكثر كعلاقة شراكة وليست منافسة.

ورأى أن المنافسة مقبولة بالنسبة إلى الصين والولايات المتحدة، أما الخصومة فلا داعي لها، والشراكة هي المطلوبة، حسبما نقلت عنه وكالة "شينخوا" الرسمية.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء

ياسين بوتيتي