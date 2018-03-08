الصين لا تطمع بأخذ مكان الولايات المتحدة على الساحة الدولية

صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن المنافسة الصالحة قد تسود العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الخصام بين البلدين ليس ضروريا.

وقال وانغ يي في مؤتمره الصحفي السنوي في بكين، اليوم الخميس: "إذا تحدثنا عن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، فيجب أن تكون صالحة وإيجابية. وهذه ظاهرة عادية على الساحة الدولية. بكلمات أخرى فإن الصين والولايات المتحدة قد تكونان منافسين لا خصمين بالضبط ويجب أن تسعيا لأن تصبحا شركين".

وأضاف الوزير أيضا أن الصين لا تنوي أن تحتل مكان الولايات المتحدة على الساحة الدولية، مثلما يعتقد ذلك البعض.

وأضاف: "يعتبر بعض الأمريكيين الصين خصما استراتيجيا ويرون أنها ستحل محل الولايات المتحدة على الساحة الدولية. لكن هذا الاستنتاج الاستراتيجي خاطئ تماما".

وأشار إلى أن القسط الذي تسهم به بلاده في تطوير الدول الأخرى يزداد مع تطور الصين نفسها، مؤكدا أن بكين تقع حاليا في طريق التحديث.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا