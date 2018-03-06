تعرف على قائمة البضائع الأمريكية التي قد تشملها العقوبات الأوروبية ضد واشنطن

اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية بـ25% على واردات الاتحاد من بعض المنتجات الأمريكية، ردا على خطط دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد.

ووردت هذه المقترحات في مسودة اطلعت عليها "بلومبرغ" ونشرت فحواها اليوم الثلاثاء.

وذكرت "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يستهدف واردات من الولايات المتحدة بقيمة 3.5 مليار دولار.

وتشمل اللائحة منتجات مثل الملابس والأحذية والقمصان وبعض المشروبات الكحولية ومنتجات تجميل الوجه واليخوت والدراجات النارية.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أنه لن يتراجع عن الرسوم الجديدة المزمعة على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.

إقرأ المزيد

وقال ترامب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن نتراجع، ولا أعتقد أنه ستكون هناك حرب تجارية".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعاني عجزا تجاريا سنويا بقيمة 800 مليار دولار، ويرى الرئيس ترامب أن السبب في ذلك هو "حماقة الرؤساء الأمريكيين السابقين"، اللذين انتهجوا سياسات تجارية مع العديد من بلدان العالم بينها بلدان الاتحاد الأوروبي، ما أفضى إلى توفير وظائف إضافية في هذه الدول وزيادة البطالة في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي