وسائل إعلام: قطب الإعلام روبرت مردوخ على علاقة غرامية بحماة أبراموفيتش السابقة

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن قطب الإعلام الأمريكي، روبرت مردوخ، بدأ في مواعدة إيلينا جوكوفا، والدة زوجة، رومان أبراموفيتش السابقة، بعد أشهر قليلة من فسخ خطوبته.

وقالت الصحيفة: "في عمر الـ92، بدأ قطب الإعلام روبرت مردوخ، بمواعدة عالمة جميلة متقاعدة (إيلينا جوكوفا)، بعد أن تعرف عليها عن طريق زوجته الثالثة، ويندي دينغ".

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وأشارت الصحيفة إلى أن عالمة الأحياء الدقيقة إيلينا، البالغة من العمر 66 عاما قد تزوجت مرتين سابقا، من إحدى الزيجات أنجبت ابنتها داريا وهي زوجة أبراموفيتش السابقة.

وتعيش جوكوفا في الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 عاما، بعد أن انتقلت من روسيا مع ابنتها عام 1991.

وذكرت الصحيفة أن مردوخ وجوكوفا شوهدا على متن اليخت الأسطوري كريستينا في البحر الأبيض المتوسط. ويقضيان إجازتهما حاليا على جزيرة كورفو اليونانية.

المصدر: نوفوستي