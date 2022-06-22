رجل الأعمال الأمريكي روبرت مردوخ وعارضة الأزياء جيري هول ينويان الطلاق

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن نية رجل الأعمال الأمريكي روبرت مردوخ وعارضة الأزياء والممثلة السابقة جيري هول الطلاق.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة يوم الأربعاء، رفض المتحدث باسم مردوخ، 91 عاما، التعليق، ولم يتم الاتصال بممثلي هول، 65 عاما.

وتزوج روبرت مردوخ من جيري هول في 4 مارس 2016. وكانت عارضة الأزياء والممثلة السابقة في 1977-1999 رفيقة المغني الرئيسي للمجموعة البريطانية "رولينغ ستون" ميك جاغر، وهي أم لأطفاله الأربعة. وبالنسبة لرجل الأعمال، هذا هو الزواج الرابع، ولديه ستة أطفال. وفي عام 2020، قدرت مجلة "فوربس" ثروة مردوخ وعائلته بـ 17.1 مليار دولار، وهو يحتل المركز الـ28 في قائمة أغنى الأمريكيين والمرتبة 68 في الترتيب العالمي.

المصدر: تاس