صحيفة: أبراموفيتش رفض تحويل الأموال من بيع تشيلسي إلى أوكرانيا

قالت صحيفة " ديلي ميل"، إن رجل الأعمال الروسي والمالك السابق لنادي "تشيلسي" الإنكليزي رومان أبراموفيتش، رفض توقيع اتفاق بشأن تحويل الأموال من بيع نادي كرة القدم إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن أبراموفيتش يريد تحويل جزء من الأموال إلى المتضررين من الأعمال العسكرية في روسيا، لكن ذلك يلقى المعارضة الشديدة من جانب الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية.

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وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية، تأمل أن يتم تحويل الأموال إلى أوكرانيا قبل الشتاء.

ومن المعروف أن أبراموفيتش، كان صاحب نادي "تشيلسي" الإنكليزي منذ صيف 2003.

في أوائل مارس 2022 ، أعلن أبراموفيتش أنه طرح النادي للبيع بسبب العقوبات بعد بدء الأحداث في أوكرانيا.

تم إغلاق صفقة نقل تشيلسي إلى كونسورتيوم الأمريكي تود بويلي رسميا في نهاية مايو.

حاز نادي "تشيلسي" تحت قيادة أبراموفيتش، على بطولة إنجلترا خمس مرات ، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات وفاز بكأس الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ، كما فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرتين لكل منهما.

المصدر: نوفوستي