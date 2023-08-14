هايلي: لست قلقة من تقدم ترامب في استطلاعات الرأي

قالت مرشحة الرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، إنها "ليست قلقة" من تقدم منافسها على ترشيح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي، دونالد ترامب، في استطلاعات الرأي.

وفي حديث لموقع "أكسيوس"، اعتبرت هايلي أن "وسائل الإعلام تريدنا فقط أن نهاجم ترامب. وسأخبرك إذا سألتني عن الاختلافات في السياسة، أنا سعيدة للتحدث عن الاختلافات في السياسة. أما إذا كنت تريد مني أن أقاتل معه شخصيا، فليس لدي سبب لذلك".

وأضافت: "كما تعلم، كانت لدي علاقة عمل رائعة معه في الإدارة. هل نختلف في السياسات؟ نعم، نحن نختلف. لكنني لست مهووسة به، ولا أعتقد أنه يجب مهاجمته طوال الوقت"، مشيرة إلى أن "مهمتنا ليست إعطاء وسائل الإعلام مزيدا من العلف وإحداث حالة من الجنون لمجرد أن هذا ما سيجذب انتباه الجمهور".

وشددت على أن تقدم ترامب في استطلاعات الرأي لا يسبب لها أي نوع من القلق.

وحول أكبر خلافاتها السياسية مع ترامب، قالت هايلي: "يعتقد (ترامب) أن السادس من يناير (يوم اقتحام الكابيتول) كان يوما جميلا، بينما أنا أعتقد أن ذلك اليوم كان فظيعا. هو يصرف الأموال مثل بحار مخمور، بينما أنا محاسبة وأعتقد أن علينا أن نسيطر على ديننا وأن نوقف هذا الإنفاق السخيف الذي سبب تضخما في البلاد".

واعتبرت أن ترامب "قام بعمل رائع في التركيز على الصين، لكنه ركز فقط على التجارة. أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن التسلل الذي يقومون به في بلادنا. أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن تحديث جيشهم. أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن حقيقة أنهم يروننا أعداء وأنهم يستعدون للحرب معنا".

وحول ما إذا كان ينبغي أن يشارك ترامب في مناظرات الحزب، قالت: "لم أعرف أبدا أنه خائف من أي شيء. سأصاب بالصدمة إذا كان خائفا من الدخول إلى مرحلة المناظرة. لكننا سنكتشف ذلك"، وتابعت القول: "أنا أحب المناظرات لأنني أعتقد أنها فرصة عظيمة للناس لمعرفة خياراتهم. وأنا أحب السياسة".

المصدر: "أكسيوس"