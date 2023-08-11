ترامب: لا يمكن محاكمتي إلا بعد الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا يجوز محاكمته، إلا بعد انتخابات الرئاسة عام 2024.

ووصف ترامب محاكمته بأنها "كان يجب ألا تحدث أبدا نظرا لحقي في حرية التعبير والفساد الكبير لبايدن"، في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد

واستنكر ترامب طلب النيابة العامة بدء المحاكمة يوم 2 يناير عام 2024 في قضية اقتحام الكابيتول معتبرا ذلك "تدخلا في الانتخابات".

يذكر أن النيابة العامة الأمريكية طلبت بدء محاكمة ترامب في القضية التي يتهم فيها بالتآمر لغرض إلغاء نتائج انتخابات عام 2020، في 2 يناير المقبل.

ويواجه ترامب اتهامات جنائية في قضيتين أخريين، متعلقتين بانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية، حيث دفع مبلغا للممثلة الإباحية مقابل صمتها عن علاقته بها، وباحتفاظ ترامب بوثائق سرية تخص الأمن القومي الأمريكي في مقره الصيفي في ولاية فلوريدا.

المصدر: نوفوستي