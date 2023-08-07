ترامب يعلق على التماس المدعي العام بتقييد منشوراته في الشبكات الاجتماعية

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن طلب المدعي العام بالحد من منشوراته على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي يمثل تعديا على حريته في التعبير.

ووصف ترامب المدعي العام الذي يقود القضية ضده بـ"غير السوي" أو "المختل"، كما وصف وزارة العدل الأمريكية بـ"وزارة الظلم".

وكتب ترامب عبر تطبيق "تروث سوشال": "لا. لا ينبغي أن يصدر بحقي أمر وقائي لتقييد منشوراتي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذا سيكون انتهاكا لحقي في حرية التعبير، بينما يجدر أن يصدر هذا الأمر بحق، جاك سمين، غير السوي، وكذلك على وزارة العدل أو بالأحرى "وزارة الظلم" التي تنشر التسريبات بشكل غير قانوني في كل مكان".

وقدم الادعاء يوم الجمعة طلبا إلى المحكمة لتقييد نشر ترامب العلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمعلومات المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول، حيث جاء ذلك بعد منشور ترامب، الذي قال فيه "إذا تابعتني، فأنا أتابعك".

ووفقا للادعاء، فإن الكشف عن مواد التحقيق من خلال المنشورات العاطفية عبر الشبكات الاجتماعية يمكن أن يؤثر على المشاركين في العملية التي تبدأ في واشنطن.

ويجب على ترامب أن يعلن موقفه في موعد أقصاه يوم الاثنين عند الساعة 17:00 (00:00 الثلاثاء بتوقيت موسكو)، في حين تصر الخدمة الصحفية لترامب، على أن منشوراته على الشبكات الاجتماعية التي تهاجم المعارضين "تصريحات سياسية" يحميها الدستور الأمريكي.

المصدر: نوفوستي