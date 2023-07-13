ديسانتيس يدعو ترامب إلى المشاركة في مناظرة الحزب الجمهوري

ضغط حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، على الرئيس السابق دونالد ترامب للمشاركة في المناظرة الرئاسية الأولى للحزب الجمهوري، قائلا "إنه يجب عليه القيام بذلك".

وقال ديسانتيس في مقابلة: "لا أحد يستحق هذا الترشيح. على كل شخص أن يكسب ترشيح الحزب، والمشاركة في المناظرات. إنها أجزاء مهمة من العملية"، مشددا على أن "كل مرشح يحتاج إلى الخضوع للاختبار، وأعتقد أنه (ترامب) يحتاج إلى التقدم والقيام بذلك".

وهاجم ترامب قائلا إنه "فشل في الوفاء بوعوده خلال فترة ولايته الأولى في منصبه.. لذلك يجب أن يشارك في المناظرة، يجب أن يشارك في كل الأحداث ويرى ما إذا كان يستحق الحصول على ترشيح الحزب".

وديسانتيس هو من بين عدد من المرشحين الجمهوريين الذين سينضمون إلى منتدى في ولاية أيوا هذا الأسبوع يستضيفه مضيف Fox News السابق تاكر كارلسون، فيما أشارت حملة ترامب إلى عدم مشاركة الأخير، بسبب "تضارب في المواعيد".

ورد المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ على ديسانتيس، قائلا إن الحاكم "يجب أن يركز على حملته الفاشلة المليئة بالصراع الداخلي بين أقرب مؤيديه، بدلا من إثارة نوبة غضب لأنه يخسر بشدة".

المصدر: The Hill