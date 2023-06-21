ترامب يصف ديسانتيس بالخائن

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، منافسه الجمهوري الرئيسي في ترشيح الحزب للرئاسة لعام 2024، بسبب ما وصفه بعدم الولاء.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنه ساعد في انتخابه حاكما للولاية، معتبرا أن "ديسانتيس، كان خائنا عندما أعلن عن ترشحه.. أنا موالٍ كبير".

وأضاف: "بعض الناس هنا في هذه الغرفة يقولون لي سيدي لا تقلق بشأن الولاء، فهذا لا يعني شيئا في السياسة.. دعمته وقاتلت إلى جانبنه، لقد أيدته، وكان الأمر وكأن قنبلة انفجرت".

المصدر: The Hill