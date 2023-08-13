لقبته بـ"حاخام الرياض الأول".. قناة إسرائيلية تجري حوارا مع حاخام يهودي يقيم في السعودية

نشرت قناة "i 24 NEWS" العبرية يوم الأحد تقريرا يتحدث عن تجربة الحاخام يعكوف يسرائيل هرتسوغ الذي يعيش ويعمل فعليا في المملكة العربية السعودية.

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وقالت القناة في تقريرها "بينما تتدحرج العناوين الرئيسية في إسرائيل للظهور بتقارير عن إحراز تقدم نحو اتفاق تطبيع بين تل أبيب والرياض، هناك رجل واحد لا ينتظر ذلك".

وأضافت: "الحاخام يعكوف يسرائيل هرتسوغ، مبعوث حاباد، يقيم في المملكة العربية السعودية ويشاهد السكان اليهود المحليين يخرجون من الظل".

وتابعت بالقول: "قرر هرتسوغ إنشاء أول منزل حاباد في الرياض لخدمة آلاف المغتربين اليهود الذين يعيشون هناك، ونصب نفسه الحاخام "الأول" في تاريخ المملكة الحديث".

وصرح الحاخام هرتسوغ لـ"i24 NEWS": "هناك العديد من المغتربين اليهود القادمين إلى المملكة للعمل".

وأوضح أنه من بين 75000 أمريكي يعملون في السعودية هناك حوالي 1٪ يهود، مشيرا إلى أن المزيد جاءوا من فرنسا والمملكة المتحدة وأمريكا الجنوبية.

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وأردف قائلا: "في المجموع هناك حوالي 15000 يهودي يعملون في المملكة بموجب عقود عمل مختلفة".

وتابع قائلا: "لما أدركت وجود هؤلاء كمركب اجتماعي، سألت نفسي.. من كان يعتني طيلة الوقت باحتياجات هؤلاء الناس؟".

وذكر أنه وبعد أن استقر رأيه على القيام بما يريد وسلم بالوضع الحالي في المملكة العربية السعودية والإسلام بشكل عام، أدرك أن الشعب اليهودي لن يواجه أي مشكلة.

كما تحدث الحاخام هرتسوغ عن الخدمات المختلفة التي يهدف إلى تقديمها كقائد روحي، مثل قيادة الصلاة، واستضافة وجبات العيد، وعن القيود التي واجهها كبيع الخمور في المملكة.

الحمدلله زيارة رائعة للشيخ أحمد الغامدي @DAhmadq84 حيث وجدت أن التعايش والتسامح 🫂 حقيقة ملموسة وليست فقط وعظاً وتنظيراً. المملكة العربية السعودية ترسم المثال الذي يمكن للعالم اتباعه. 🇸🇦 pic.twitter.com/KjPkKV2Lvn — Rabbi Jacob Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) July 17, 2022

وكان موقع "times of israel" الإسرائيلي قد نشر مقالا في ديسمبر 2021 عن هرتسوغ، حيث قال إنه ولد في الولايات المتحدة وتسمح له جنسيته المزدوجة بزيارة المملكة العربية السعودية على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية لإسرائيل مع المملكة.

وذكرت أنه تم تدريبه كحاخام ويخدم رسميا الجنود الإسرائيليين، وبعضهم، كما قال، ما زالوا يتصلون به للحصول على المشورة، لكن لديه خبرة طائفية يهودية جماهيرية قليلة لا تتجاوز العمل لفترة وجيزة كرئيس كنيس حاباد - لوبافيتش.

وأفاد الموقع بأنه أمضى الكثير من الوقت في عالم الأعمال بما فيها إعادة تدوير إطارات السيارات والأعمال التجارية الزراعية، وحاليا يمتلك هرتسوغ شركة "شنيور سيد" التي تبيع بذور الطماطم والفلفل لأكثر من 17 دولة على حد قوله، ويأمل أن يضيف السعودية إلى تلك القائمة.

إن شاء الله في المستقبل. pic.twitter.com/FhQepyhPz8 — Rabbi Jacob Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) October 19, 2021

ويصف هرتسوغ نفسه على شبكة "لينكد إن" بأنه "حاخام ورجل أعمال في المملكة العربية السعودية"، متخصص في "الصفقات والمعاملات"، فضلا عن "الختان الديني للمواليد الجدد وحوار الأديان".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه استخدم علانية لقبه الطموح "الحاخام الرئيسي للمملكة العربية السعودية" على كل من "لينكد - إن" والموقع الإلكتروني الذي افتتحه من أجل مساعيه الحاخامية.

كما يصف نفسه على منصة "x" (تويتر سابقا) بأنه حاخام في المملكة العربية السعودية وحاخام جزيرة العرب.

ويوضح هرتسوغ أن خطته للمستقبل لا تقل عن بناء أول مجتمع يهودي حديث وعلني في البلاد.

هذه اكبر وصية ان تكون دائما سعيد #حاخام_في_الرياض מצווה גדולה להיות בשמחה . תמיד … pic.twitter.com/5d5xXX6ZVT — Rabbi Jacob Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) October 21, 2021

أقف لأصلي وأدعي بالرحمة لروح مخيرق ابن النضير، الحاخام اليهودي الذي وقف مع الرسول محمد ودافع عنه، وقاتل واستشهد في غزوة أحد، وجعل أمواله وقفاً . #Madinahpic.twitter.com/2fVeygUchu — Rabbi Jacob Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) July 18, 2022

تبعث الجالية اليهودية في الخليج العربي بأحر تمنياتها لولي العهد وزوجته بمناسبة ولادة ابنهما الجديد. The Jewish community of the Arabian Gulf sends it warmest wishes to the crown Prince and his wife on the occasion of the birth of their new son. Mazal Tov מזל טוב ! pic.twitter.com/2l09M7971R — Rabbi Jacob Herzog الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ (@RabbiHerzog) April 18, 2021

المصدر: "i24 NEWS"