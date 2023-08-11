"مسألة وقت".. كوهين يكشف مسار التطبيع مع السعودية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن التطبيع بين بلاده والسعودية هو "مسألة وقت فحسب"، مشيرا إلى أن اتفاقا مماثلا إن حصل، سيؤدي إلى خفض أسعار الطاقة.

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وقال كوهين لموقع "واينت" الإسرائيلي إن "التوصل إلى اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية يمكن إنجازه".

وأضاف: "نحن في نقطة زمنية تتكتل فيها المصالح الأمريكية والسعودية والإسرائيلية، وما جاء في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي، حول تقدم في الاتصالات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل، هو صحيح بنظري".

وتابع: "المصلحة الأمريكية تنبع من أن أمام الرئيس جو بايدن نفسه انتخابات في العام المقبل، وهو يريد الوصول إليها مع إنجاز سياسي. والأمر الآخر المهم للأمريكيين هو اقتصادهم، والاتفاق مع السعودية سيخفض أسعار الطاقة".

وأشار إلى أن "السعوديين يبحثون من جانبهم عن مظلة دفاعية مقابل إيران. وهم يرون التعاون الإسرائيلي مع الإمارات في الرحلات الجوية والاتفاقيات التجارية، ويريدون شيئا مشابها".

وقال كوهين إنه "لدينا نحن والسعودية أكثر بكثير من عدو مشترك هو إيران، لدينا إمكانية تعاون اقتصادي، وبالإمكان حل هذه الأمور والتوصل إلى معادلة بأن يكون هناك سلام، وأن يتعزز أمن إسرائيل أيضا".

وكان البيت الأبيض نفى ما ورد في تقرير الصحيفة حول تقدم المحادثات الأمريكية – السعودية نحو صفقة تشمل تطبيع العلاقات.

المصدر: واينت+ الخليج أونلاين