الخارجية الأمريكية لـCNN: أجرينا محادثات مثمرة مع السعودية وإسرائيل حول اتفاق محتمل لتطبيع العلاقات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلاده أجرت "محادثات مثمرة" مع حكومتي إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات بين البلدين.

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وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أوضح ماثيو ميلر قائلا: "هناك عدد من القضايا التي ناقشناها مع حكومتي إسرائيل والسعودية، وأتوقع حدوث المزيد من تلك المحادثات في الأسابيع المقبلة".

وأضاف ميلر: "لقد أحرزنا تقدما في عدد من القضايا، لن أخوض في ماهية التقدم، لكن لا يزال الطريق طويلا لنقطعه بمستقبل غير مؤكد، لكنها قضية مهمة نعتقد أننا يجب أن نواصل متابعتها".

ويذكر أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تأتي عقب تقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال" يقول إن "الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على "الخطوط العريضة" لاتفاق يتم بموجبه إعلان السعودية اعترافها رسميا بإسرائيل، وفي المقابل، يتم توفير ضمانات أمنية للسعودية، وتطوير برنامجها النووي المدني، ومطالبة إسرائيل بتقديم تنازلات للفلسطينيين".

من جهته، لم يقدم ميلر جدولا زمنيا بشأن موعد الإعلان عن الاتفاق المحتمل، موضحا أنه لم يكن على علم بتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي يفيد بأن "الولايات المتحدة تريد من السعودية أن تنأى بنفسها عن الصين عسكريا واقتصاديا، كجزء من اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل".

وتابع: "لا أريد التحدث بالتفصيل، ولكن من وجهة نظرنا، فإن الغرض من هذا الاتفاق هو زيادة الاستقرار في المنطقة وتطبيع العلاقات بين البلدين".

المصدر: "سي إن إن"