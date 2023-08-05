تقرير إسرائيلي: السعودية تطالب بخطوات مهمة بخصوص التطبيع مع تل أبيب

أفادت القناة الـ11 الإسرائيلية بأن السعودية أبلغت الولايات المتحدة وإسرائيل باهتمامها باتخاذ خطوات ذات مغزى تجاه تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وليس بمجرد خطوات صغيرة.

وحسب ما نقل الإعلام العبري، لفتت السعودية على وجه الخصوص إلى الالتزامات التي أخذتها الولايات المتحدة من السعوديين في شروط التسلح، في حين أن إسرائيل تشعر بالقلق من الانتقادات الأخيرة التي وجهتها الإدارة الأمريكية بشأن الوضع في البلاد، وتخشى أن تضر بمفهوم الدولة اليهودية في العالم العربي.

وفي وقت سابق، بينت إذاعة "ريشيت بيت" أن إسرائيل ستحتاج إلى اتخاذ خطوات ملموسة لصالح السلطة الفلسطينية لتحقيق التطبيع مع السعودية.

وذكرت مصادر متعددة قريبة من المحادثات أن مقاربة إسرائيل للسلطة الفلسطينية ليست مدفوعة بمطالب السعودية فقط، ولكن أيضا بضرورة استرضاء معارضة الحزب الديمقراطي لعقد محتمل حول أسلحة أمريكية سعودية وتحالف دفاعي.

وربط مسؤول إسرائيلي رفيع بين موقف الولايات المتحدة من الحكومة الإسرائيلية مؤخرا والمطالب العديدة التي يطرحها السعوديون في طريقهم إلى اتفاق بينهم وبين الولايات المتحدة، حيث أوضح قائلا: "إن الأمريكيين ارتكبوا خطأ فادحا في سلوكهم تجاه إسرائيل، لا سيما في قضية قرار عدم دعوة نتنياهو إلى واشنطن، والنقد العلني للخطة القضائية وما شابه ذلك من صراعات".

المصدر: "I24"