نتنياهو منتقدا الصفقة الأمريكية الإيرانية: اتفاقات لا تفكك النووي ستزود عناصر إرهابية بالأموال

أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن معارضته للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي أدت إلى صفقة تبادل الأسرى.

إقرأ المزيد

وقال مكتبه في بيان إن "موقف إسرائيل معروف ومفاده أن هذه الترتيبات التي لا تفكك البنى التحتية النووية الإيرانية ولا توقف برنامجها النووي تكتفي بتزويدها بالأموال التي ستذهب إلى عناصر إرهابية ترعاها إيران".

يأتي ذلك، بينما اتفقت طهران وواشنطن على صفقة لتبادل الأسرى، تشمل الإفراج عن قرابة 6 أو 7 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني كانت محتجزة في كوريا الجنوبية.

وتحدثت تقارير إعلامية أمس السبت عن أن طهران أبطأت من تكديس اليورانيوم المخصب وقللت أيضا من مخزونها الحالي، لكن مصدرا إيرانيا مطلعا أكد أن الأنشطة النووية مستمرة دون انقطاع في جميع المجالات بناء على خطط منظمة الطاقة الذرية السابقة ووفقا لقانون المبادرة الإستراتيجية.

وبينما أثارت الصفقة بين إيران والولايات المتحدة مخاوف تل أبيب من "تفاهمات أوسع"، أفادت تقارير إعلامية بأن نتنياهو سيرسل أحد مساعديه المقربين إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات في البيت الأبيض.

المصدر: RT + إسرائيل 24