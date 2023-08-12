تقرير: إيران أبطأت بشكل كبير من معدل تكديس اليورانيوم المخصب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن طهران أبطأت من تكديس اليورانيوم المخصب وقللت أيضا من مخزونها الحالي، وذلك عقب يوم واحد فقط من تبلور صفقة تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة.

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ووفق الصحيفة الأمريكية فقد تساعد هذه الخطوة في تخفيف التوترات بين واشنطن وطهران، وتسمح باستئناف محادثات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح التقرير أنه "كلما أبطأت طهران في تكديس اليورانيوم المخصب، قلت احتمالية المواد الانشطارية التي تمتلكها لصنع أسلحة نووية. وفي حين أن معدل إنتاج إيران لليورانيوم المخصب يمكن أن يختلف لعدد من الأسباب الفنية، بما في ذلك أعمال الصيانة في أحد منشآتها النووية الرئيسية، فإن حقيقة أن إيران قلصت بعض اليورانيوم من مخزونها يشير إلى تباطؤ تراكم اليورانيوم المخصب في مستوى 60%".

وكان مصدر رسمي إيراني أعلن أن عملية تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، بموجب الاتفاق بين البلدين، ستتم في قطر.

وكان الجانبان قد توصلا لاتفاق لتبادل سجناء، إلى جانب الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.

وأفادت أمس تقارير إعلامية، بأن "صفقة التبادل" بين واشنطن وطهران تثير مخاوف إسرائيل من "تفاهمات أوسع".

المصدر: وول ستريت+ واينت