علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على تصريحات الرئيس البولندي، أندريه دودا، حول خسائر الجانب الأوكراني خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وكتب مدفيديف على "إكس" (تويتر سابقا) باللغة الإنكليزية والأوكرانية: "أنتم في كييف، على الرغم من كل شيء معجبون بإخوانكم وحلفائكم! إنهم مجرد حيوانات".

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وأكد الرئيس البولندي، أندريه دودا، لصحفي "واشنطن بوست" الأمريكية مارك ثيسن، أن حياة الجنود الأوكرانيين "أرخص بكثير" من حياة الجنود الأمريكيين والأوروبيين.

وأضاف الصحفي نقلا عن دودا: "الآن يمكن إيقاف روسيا بثمن بخس، لأن الجنود الأمريكيين لا يموتون. لكن إذا لم نوقف الهجوم الروسي الآن، فسنضطر إلى دفع ثمن باهظ للغاية".

المصدر: تاس