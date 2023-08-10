الرئيس البولندي يعترف بعجز قوات كييف على المواجهة

اعترف الرئيس البولندي، أندريه دودا، في لقاء مع صحيفة "واشنطن بوست" بأن أوكرانيا غير قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي.

وقال دودا: "الآن هم (القوات الأوكرانية) غير قادرين على شن هجوم مضاد حاسم ضد القوات الروسية".

وأشار إلى أن أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لتغيير ميزان القوى على خط المواجهة.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن أعطت الأوكرانيين كل ما طلبوه استعدادا لهجومهم المضاد، لكن هذا الهجوم يجري بوتيرة أقل مما كان متوقعا، وأن مواصلته ستزداد صعوبة بحلول الخريف.

المصدر: نوفوستي