كشف الخبير العسكري الأمريكي بيتر سوتشيو، في مقال لموقع 19FortyFive.، عن خسارة كييف دبابات "ليوبارد 2" أثناء محاولتها تجاوز خطوط الدفاعات الروسية ذات التحصين الجيد.

وكتب الخبير سوتشيو في مقاله: "أثناء القتال الدائر في أوكرانيا، تم بالفعل تعطيل وتدمير العديد من أحدث الدبابات من طراز ليوبارد-2، وقد اتضح أن الخطوط الدفاعية الروسية كانت أفضل بكثير مما كان متوقعا".

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وأضاف أنه نتيجة لكل ذلك، لم يكن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية ناجحا كما كان يأمل فلاديمير زيلينسكي.

وأردف سوتشيو قائلا: "وبناء على ذلك، بدأ نظام كييف في التعبير عن مخاوفه من أن الغياب الواضح في التقدم يُمكن أن يُضعف من عزيمة الغرب في تقديم المساعدة العسكرية لكييف".

ومن المعروف أنه بتاريخ 4 يونيو الماضي، أعلنت قوات كييف شنّ هجوم في محاور زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وزجّت لهذا الغرض بألوية قتالية حصلت على تدريبات من الناتو ومسلّحة بمعدات غربية.

بدوره ، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل محاولات تقدم قوات العدو، مشيرا إلى أنه تم إيقافها وتكبيدها خسائر فادحة.

المصدر: نوفوستي