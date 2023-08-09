ضابط مخابرات أمريكي متقاعد: روسيا سيطرت على زمام الأمور على طول خط المواجهة نتيجة فشل الهجوم المضاد

أكد ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد أدى إلى سيطرة روسيا الكاملة على خطوط المواجهة.

وأوضح ريتر في حديث على "يوتيوب" أن روسيا سيطرت على زمام المبادرة على طول خطوط التماس مع القوات الأوكرانية، التي تعاني من خسائر فادحة في الجنود والعتاد لا يمكن تعويضها.

وقال: "لقد فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وتتكبد قوات كييف خسائر فادحة ويموت المئات منهم يوميا بشكل مأساوي، ولا يمكن فعل شيء الآن لتغيير هذه النتيجة وقلب الموازين".

ولفت ريتر إلى أن قوات كييف لا تزال تحاول التقدم على طول الجبهة، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل ولم تقترب حتى من خطوط الدفاع الأولى للجيش الروسي.

وأشار إلى أن الجيش الروسي بدوره شرع في شن هجمات ناجحة على عدة جبهات أوكرانية على طول خطوط التماس.

وخلص إلى أن قوات كييف كانت تحاول طوال الصيف التقدم لمسافة تتراوح ما بين 100 و300 متر، بينما تقدمت روسيا 11 كيلومترا باتجاه خاركوف في أقل من أسبوع واحد.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد يوم 4 يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

المصدر: نوفوستي