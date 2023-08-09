أفادت صحيفة "إلفاتو كوتيديانو" الإيطالية في مقال بأن رغبة حلف الناتو بالتوسع شرقا، قد تؤدي إلى خسارة أوكرانيا لمدن خاركيف وسومي ونيكولاييف وأوديسا.

وأوضح كاتب المقال، أليساندرو أورسيني، أنه كلما توسع حلف "الناتو" وأصبح أكبر، كلما ستقل مساحة أوكرانيا وتصبح أصغر.

ولفت الكاتب إلى أن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو وإمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا أحدث خللا في توازن القوى، ما دفع بروسيا إلى توسيع منطقة العمليات الخاصة لضمان السيطرة على الوضع وأمنها الخاص.

ووصف تصرفات الولايات المتحدة بأنها "مهزلة ساخرة" كون خطأ البيت الأبيض، قد يفقد كييف السيطرة على عدة مدن رئيسية، منها خاركوف وسومي ونيكولاييف وأوديسا.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 30 يولو الماضي، بأن روسيا لا تريد الدخول في صراع مباشر مع حلف الناتو، لكن إذا رغب أي طرف بذلك، فموسكو مستعدة لهذا الخيار.

وتساءل بوتين عن دوافع الغرب وراء ضم أوكرانيا إلى الحلف الذي قد يشكل تهديدا للأمن الدولي، وبالتالي فإن الكرملين لا يفهم دوافع الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي