الدفاع الروسية: مقتل نحو 575 جنديا أوكرانيا وضرب مركز للمرتزقة في زابوروجيه

أعلنت الدفاع الروسية يوم الجمعة أن قواتها أصابت نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في منطقة مدينة زابوروجيه دون ذكر التفاصيل، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 575 جنديا خلال يوم.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية حول مستجدات العملية العسكرية الخاصة، والذي أشار إلى أن القوات الروسية واصلت العمليات الهجومية على جبهة عريضة على محور كوبيانسك، حيث عززت مواقعها قرب بلدتي أولشانا وبيرشوترافنيفويه في مقاطعة خاركوف.

وأضاف التقرير أنه تم أيضا صد 4 هجمات وهجمات مضادة للقوات الأوكرانية في قطاعات أخرى من هذا المحور، ووصل إجمالي خسائر العدو هناك إلى 165 جنديا.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

محور دونيتسك - صد 5 هجمات ومقتل نحو 180 جنديا أوكرانيا

محور جنوب دونيتسك - صد 3 هجمات والقضاء على ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا

محور زابوروجيه - صد 3 هجمات وتحييد نحو 60 عسكريا أوكرانيا

محور كراسني ليمان - صد هجومين وخسائر العدو بلغت 115 جنديا

محور خيرسون - تصفية حوالي 20 جنديا أوكرانيا

إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 139 منطقة

تدمير 4 مستودعات ذخيرة في دونيتسك وخاركوف زابوروجيه

اعتراض صاروخين من نوع HIMARS وإسقاط 16 طائرة أوكرانية بدون طيار

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 458 طائرة، و245 مروحية، و5654 طائرة بدون طيار، و429 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11230 دبابة ومدرعة أخرى، و1444 راجمة صواريخ، و5847 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و12176 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية