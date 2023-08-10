الدفاع الروسية: قواتنا حسنت مواقعها على محور كوبيانسك

أعلنت الدفاع الروسية الخميس أن فصائل هجومية تابعة لموجوعة القوات "زاباد" (الغرب) حسنت موقعها على طول خط الجبهة جراء عمليات هجومية على محور كوبيانسك بخاركوف خلال اليوم الماضي.

إقرأ المزيد

وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن القوات الروسية صدت أيضا سبع هجمات أوكرانية مضادة على محور كوبيانسك، حيث تجاوزت خسائر العدو 55 جنديا.

وحسب تقرير الدفاع الروسية، بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني حوالي 690 عسكريا خلال يوم على مختلف المحاور، وتوزعت على النحو التالي:

- على محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة القوات "يوغ" "الجنوب" 17 للجيش الأوكراني، الذي خسر على هذا المحور أكثر من 290 فردا بين قتيل وجريح

- على محور زابوروجيه قتل ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا

- على محور كراسني ليمان خسر العدو 60 عسكريا

- على محور جنوب دونيتسك تم صد هجومين أوكرانيين وقتل أكثر من 130 جنديا للعدو

- على محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا

ومن أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 146 منطقة

تدمير مستودع ذخيرة وموقعي قيادة للعدو في دونيتسك

اعتراض 5 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و "أوراغان" وإسقاط 38 طائرة أوكرانية بدون طيار

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 458 طائرة، و245 مروحية، و5638 طائرة بدون طيار، و428 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11216 دبابة ومدرعة أخرى، و114 1 راجمة صواريخ، و5837 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و12165 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية