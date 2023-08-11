"موقع ملحمي".. ماسك يعلن توصل سلطات إيطاليا إلى مكان النزال مع زوكربيرغ

أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أنه تحدث مع مسؤولين في الحكومة الإيطالية وتم التوصل إلى اتفاق على مكان نزاله المرتقب مع المؤسس المشارك لـشركة Meta مارك زوكربيرغ.

وكتب ماسك عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد تحدثت مع رئيسة الوزراء الإيطالية (جورجا ميلوني) ووزارة الثقافة. لوتم الاتفاق على موقع ملحمي" دون أن يكشف التفاصيل.

وأضاف ماسك أن صندوقي ماسك وزوكربيرغ وليس UFC سيتوليان تنظيم الموقعة (بطولة القتال النهائي).

وأشار ماسك إلى أنه سيتم بث المعركة على شبكة X الاجتماعية ومنصة Meta وأضاف أيضا أن الصور التي ستلتقطها الكاميرا لن تتضمن إلا معالم "روما القديمة".

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

إقرأ المزيد

وكان ماسك في البداية قد عرض نزالا على زوكربيرغ في لاس فيغاس، ثم قال إن المعركة المتوقعة مع صاحب شركة "ميتا" يمكن أن تحدث في الكولوسيوم في روما إلا أن السلطات الإيطالية رفضت هذا الخيار.

ونشبت مؤخرا خلافات بين مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك، بسبب "ثريدز" الذي أطلقته "ميتا" ليكون منافسا لمنصة X.

وتحدى ماسك مؤسس Meta بمنازلته على حلبة المصارعة، وقبل زوكربيرغ التحدي لتسوية الأمور في نزال، ومن المتوقع أن تجري المعركة في 26 أغسطس الجاري.

المصدر: "نوفوستي"