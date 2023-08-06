ماسك يروج لموقع X ويعد ببث مباشر لمعركته مع زوكربيرغ في داخل قفص

أعلن إيلون ماسك أن معركته المحتملة مع مارك زوكربيرغ سيتم بثها على موقعه للتواصل الاجتماعي X، المعروف سابقا بـ"تويتر".

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وكتب ماسك اليوم الأحد على المنصة: "معركة زاك ضد ماسك ستعرض على الهواء مباشرة عبر تطبيق إكس.. ستذهب جميع العوائد إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى".

وفي وقت سابق، أعلن ماسك أنه يتدرب على القتال برفع الأثقال، حيث كتب ماسك على منصته: "ليس لدي وقت للتمرين، لذلك أحضرهم للعمل".

وأحدثت المعركة المنتظر ضجة كبرى خلال الفترة الماضية، وليس معروف بعد ما إذا كانت ستحصل حقا أم هي مجرد مزحة.

ونشبت مؤخرا خلافات بين مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك، بسبب "ثريدز" الذي أطلقته "ميتا" ليكون منافسا لمنصة X.

واتهم ماسك زوكربيرغ بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا في تلميح له بالقتال الشخصي والنزال. وأضاف أن تحديه زوكربيرغ للقتال لا يزال قائما: "أراك في حلبة النزال".

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.



Don’t have time to work out, so I just bring them to work. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

المصدر: أ ب