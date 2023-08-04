حبيب يرفض تدريب إيلون ماسك للـ"نزال المزعوم" ضد مارك زوكربيرغ

رفض الروسي حبيب نور محمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة تدريب الملياردير إيلون ماسك مالك موقع "تويتر" لخوض نزال ضد مؤسس Meta مارك زوكربيرغ.

وأراد إيلون ماسك أن يقوم حبيب بإعداده للقتال ضد زوكربيرغ، لكن البطل الروسي رفض ذلك، والأسباب غير معروفة حتى الآن، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر مطلع.

وأضاف المصدر أن أندريه جرومكوفسكي، الرئيس التنفيذي لمنظمة UFC Eurasia، شارك في تنظيم هذا النزال المزعوم.

في وقت سابق، قال دانا وايت رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بطولة القتال النهائي UFC إنه كان يساعد في تنظيم نزال بين زوكربيرغ وماسك، ولديه بالفعل فكرة عن موعد النزال المنتظر.

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ونشبت خلافات بين مارك زوكربيرغ، ومالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، بسبب ما أطلقته "ميتا" في 6 يوليو حول خدمة رسائل نصية جديدة، أطلق عليها اسم "ثريدز"، وصُممت لتزاحم "تويتر".

واتهم مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، رئيس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا في تلميح له بالقتال الشخصي والنزال.

وقال ماسك أن تحدي زوكربيرغ للقتال لا يزال قائما، مختتما حديثه قائلا: "أراك في الحلبة للنزال".

كما أعلن ماسك، في وقت سابق، أنه مستعد للقاء مارك زوكربيرغ، المعروف بشغفه بفنون القتال، بنزال في حلبة المصارعة.

المصدر: "وكالة تاس"