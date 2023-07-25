ترامب يسأل عن حبيب

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمسيرة الروسي حبيب نور محمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة بعبارة "كان حبيب رائعا".

وتحدث ترامب عن البطل الروسي نورمحمدوف خلال مقابلة على قناة المنظمة عبر "يوتيوب"، قائلا: "أعتقد أن حبيب كان رائعا. يبدو أنه لن يعود. الليلة الماضية كنت أسأل دانا وايت (رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بطولة القتال النهائي UFC)، أين حبيب؟ هل ستجعله يعود؟".

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في 26 أبريل، صنف حبيب ضمن أفضل 3 مقاتلين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

واحتل البطل الروسي المركز الثالث على لائحة الترتيب، خلف الأمريكي جون جونز، الذي يحمل حزام UFC للوزن الثقيل، يليه مواطنه ديميتريوس جونسون، البطل السابق للمنظمة في قسم وزن الذبابة.

يذكر أن الروسي نور محمدوف دافع عن لقب الوزن الخفيف في منظمة UFC ثلاث مرات قبل أن يعتزل القتال.

وحقق نور محمدوف 29 انتصارا في 29 معركة احترافية وفقا لقواعد MMA. وخاض الروسي معركته الأخيرة في أكتوبر 2020،أمام الأمريكي جاستن جايتجي.

المصدر: "لينتا.رو"