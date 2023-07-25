مع تايسون.. تركي آل الشيخ يعد بمفاجأة (صورة)

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، صورة تجمعه بأسطورة الملاكمة الأمريكي السابق مايك تايسون، مشيرا إلى "مفاجأة" قادمة.

وشارك آل الشيخ متابعيه على "تويتر" تغريدة جاءت فيها الصورة وقال: "مع أخي، الأسطورة مايك تايسون".

وأضاف آل الشيخ قائلا في التغريدة نفسها: "هناك مفاجأة قادمة، قريبا".

With my brother, the legend Mike Tyson...a surprise coming soon ❤️🥊 pic.twitter.com/hHqavrp2Og — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 24, 2023

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ولم يكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تفاصيل أخرى عن المفاجأة.

المصدر: twitter/Turki_alalshikh