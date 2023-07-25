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مع تايسون.. تركي آل الشيخ يعد بمفاجأة (صورة)

الرياضة

مع تايسون.. تركي آل الشيخ يعد بمفاجأة (صورة)
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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، صورة تجمعه بأسطورة الملاكمة الأمريكي السابق مايك تايسون، مشيرا إلى "مفاجأة" قادمة.

وشارك آل الشيخ متابعيه على "تويتر" تغريدة جاءت فيها الصورة وقال: "مع أخي، الأسطورة مايك تايسون".

وأضاف آل الشيخ قائلا في التغريدة نفسها: "هناك مفاجأة قادمة، قريبا".

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ولم يكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تفاصيل أخرى عن المفاجأة.

المصدر: twitter/Turki_alalshikh

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