الهلال السعودي يرد على تعليق أسطورة كرة السلة الأمريكية بشأن "عرض مبابي"

تفاعل أسطورة ميلووكي باكس الأمريكي لكرة السلة، يانيس أنتيتوكومبو مع الأنباء المثارة حول احتمالية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وكتب يانيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نادي الهلال.. يمكنكم التعاقد معي، فأنا أشبه مبابي كثيرا".



بدوره تفاعل النجم الفرنسي مع رسالة نجم السلة اليوناني، وأعاد نشر التغريدة مصحوبة ب 13 رمزا ضاحكا، تعبر عن سخريته من الشائعات الحالية.

في حين أعاد حساب الهلال على "تويتر" نشر التغريدة وجاء فيها: "أهلا وسهلا بك كمشجع يانيس".

You’re welcome to join us as a fan, Giannis 😎#AlHilal 💙 https://t.co/oemNQN4J8s — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 24, 2023

إقرأ المزيد

وذكرت تقارير صحفية أن الهلال قدم عرضا بقيمة 300 مليون يورو لضم مبابي من باريس سان جيرمان وسط أنباء عن أن الأجر السنوي للاعب الفرنسي قد يزيد عن الـ700 مليون يورو.

ويغيب مبابي البالغ 24 عاما عن جولة بي إس جي الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية بقرار من ناصر الخليفي، رئيس النادي.



وأبقى الخليفي، النجم الباريسي في فرنسا، لحين الفصل في مصيره، رافضا تلبية رغبة مبابي بالاستمرار مع الفريق دون تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2024.

المصدر: twitter/Alhilal_EN