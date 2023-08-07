زوكربيرغ يتحدى ماسك في نزال يوم 26 أغسطس

صرح مارك زوكربيرغ، رئيس شركة "ميتا"، يوم الأحد أنه مستعد لخوض نزال ضد رجل الأعمال، إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، حيث حدد يوم السبت 26 أغسطس موعدا له.

وكتب زوكربيرغ على منصة "ثريدز" (التي تملكها ميتا)، معلقا على رسالة ماسك على موقع "إكس": "أنا مستعد اليوم. لقد عرضت عليه تاريخ 26 أغسطس عندما تحداني، لكن لم يكن هناك تأكيد منه". وذكر زوكربيرغ أنه يستعد بنشاط للقتال، مضيفا أنه كان يشك في أن النزال سيجري في موعده المقترح.

وبدوره، صرح ماسك أنه أقل من زوكربيرغ في القدرة على التحمل، وكتب على شبكته الاجتماعية: "إذا كانت المعركة قصيرة، فقد أفوز. أما إذا استمرت لوقت طويل، فيمكنه الفوز بفضل القدرة على التحمل. أنا أثقل بكثير، وهذا هو سبب وجود فئات للوزن في فنون القتال المختلطة"، مضيفا أنه يزن حوالي 136 كيلوغراما.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، يبلغ طول ماسك 185 سنتيمترا، فيما يقدر وزن مالك شركة "ميتا" بـ70 كيلوغراما وبطول 173 سنتيمترا.

وفي 22 يونيو الماضي، قبل زوكربيرغ تحدي ماسك لتسوية الأمور في نزال، وطعن رئيس "ميتا" في قتال بعد ظهور معلومات حول نية الشركة بإطلاق تطبيق "ثريدز"، المنافس لـ"إكس"، حيث اتفق الرجلان على القتال في ساحة في لاس فيغاس.

وأعلنت والدة ماسك، مالك شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في وقت لاحق، أنها ألغت معركة ابنها مع زوكربيرغ، وفي الوقت نفسه، يعتقد دانا وايت، رئيس بطولة القتال النهائي (UFC)، أن النزال سيحدث وسيصبح الأكثر مشاهدة في التاريخ.

المصدر: تاس