صراع بين عمالقة التكنولوجيا.. ماسك يتحدى زوكربيرغ بنزاله في الحلبة!

أعلنت صحيفة The Verge أن الملياردير الشهير، إيلون ماسك تحدّى مؤسس Meta مارك زوكربيرغ، بمنازلته على حلبة المصارعة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأمر بدأ منذ أن أعلنت Meta عن نيتها استحداث تطبيق يدعى Threads سيكون منافسا لتطبيق "تويتر".

وبعد هذه الاخبار قام ماسك مالك الشركة التي تدير "تويتر" بالتعليق عليها وقال: "الأرض قد تصبح تحت كعب زوكربيرغ"، وأعلن أنه "مستعد للنزال معه في حلبة".

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ومن جهته ردّ زوكربيرغ على تحدي ماسك وطلب منه في منشور أن "يرسل له العنوان"، ليقوم ماسك بالرد بعبارة "فيغاس أوكتاغون"، مشيرا إلى أن حركته القتالية المميزة تدعى "الفظّ".

المصدر: RT