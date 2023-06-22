الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء الروس في تحليل 10 ملايين تشخيص بالأشعة السينية

ساعد الذكاء الاصطناعي الذي يتسع استخدامه باطراد في القطاع الصحي الروسي، على تحليل 10 ملايين تشخيص وضعت بالأشعة السينية في موسكو.

صرحت بذلك للصحفيين الأربعاء 21 يونيو أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة العاصمة لشؤون التنمية الاجتماعية.

"وقالت نحن نجري بحثا علميا وعمليا منهجيا ونعمل على إدخال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. ويعمل متخصصونا اليوم على تطبيق أفضل الحلول والتكنولوجيات في مجال الطب، وهم يرافقون العملية ويتحكمون في جودة الشبكات العصبية. وبإمكان للمؤسسات الطبية في العاصمة ، التي ترتبط أجهزتها التشخيصية بخدمة المعلومات الإشعاعية الموحدة EMIAS ، استخدام أكثر من 50 خوارزمية في 21 مجالا طبيا لوصف الصور الطبية ، وقد عالجت خدمات الذكاء الاصطناعي بالفعل 10 ملايين تشخيص بالأشعة السينية ".

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وحسب الموظفة فإن الخوارزميات تشير بواسطة ألوان خاصة إلى مناطق الأمراض المحتملة في صورة طبية ، وتحقق قياسات ذات قيمة سريرية للطبيب عند تشخيص المريض ، وتقوك بإعداد وصف المرض . ومن المزايا المهمة لتكنولوجيا رؤية الكمبيوتر هي القدرة على اكتشاف الأمراض في مرحلة مبكرة ، عندما لا تكون واضحة للعين البشرية.

واليوم تساعد الشبكات العصبية في اكتشاف علامات سرطان الرئة وفيروس COVID-19 ، ومرض هشاشة العظام في العمود الفقري ، وتمدد الأوعية الدموية الأبهري، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية ، وارتفاع ضغط الدم الرئوي ، واستسقاء الصدر في صور الأشعة السينية. بالإضافة إلى ذلك ، تبحث عن سرطان الثدي ، والأقراص المنفتقة ، والأقدام المسطحة ، وغيرها من الامراض. وهناك خدمات معقدة يقدمها الذكاء الاصطناعي وبإمكانه اكتشاف ما يصل إلى 10 أمراض في صورة طبية واحدة. وأشارت الموظفة إلى أن الشبكات العصبية تعالج التصوير الفلوري والتصوير الشعاعي للثدي والتصوير الشعاعي والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي.

وأعادت الموظفة إلى الذهان أنه تم منذ عام 2023 في موسكو تضمين تحليل دراسات التصوير الشعاعي للثدي الوقائي باستخدام الشبكات العصبية على قائمة الخدمات الطبية . أصبحت العاصمة أول منطقة تقدم خدمة طبية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي ، ويتم تسديد ثمنها من صندوق التأمين الصحي الإلزامي.

المصدر: تاس