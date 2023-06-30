إيلون ماسك يعرض مكانا جديدا لنزال زوكربيرغ

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن نزاله المتوقع مع صاحب شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ يمكن أن تحدث في الكولوسيوم.

وكان ماسك قد غرد سابقا بأنه مستعد لنزال زوكربيرغ في قفص، ثم دعا زوكربيرغ غريمه ماسك لإرسال موقع النزال على حساب "تويتر" الخاص به، فيما أكدت مجلة The Verge أن رسالة زوكربيرغ ليست مزحة.

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وكتب ماسك في تغريدة له: "هناك احتمال أن تدور المعركة في الكولوسيوم".

وكان ماسك قد عرض نزال زوكربيرغ في لاس فيغاس.

وقد اشتعلت وكالات المراهنات فعليا جراء ذلك "النزال المرتقب"، حيث يراهن كثيرون على زوكربيرغ، الذي فاز مؤخرا بمسابقة جيو جيتسو البرازيلية ويتدرب على فنون القتال المختلطة.

وقد اشتهر زوكربيرغ، البالغ من العمر 39 عاما، بالتشدد في نظامه الغذائي، وعادات ممارسة الرياضة، وتحديات التمارين الشاقة.

في الوقت نفسه يقول ماسك، 51 عاما، إنه لا يحب التمرينات الرياضية، ويأكل الحلوى كل يوم، إلى جانب عدة عبوات من المشروبات الغازية.

المصدر: نوفوستي