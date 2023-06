استعدادا للنزال المزعوم... "وجبات مفاجئة" يتناولها إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ

أشعل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ مواقع الإنترنت بمزاعم اتفاقهما على خوض نزال مباشر في الحلبة.

وغرد موسك مساء الأربعاء، متفاخرا بأنه "مستعد لمباراة في الحلبة إذا كان كذلك". ورد رئيس Meta، زوكربيرغ على "إنستغرام": "أرسل لي الموقع".

ويبدو أن لدى وكلاء المراهنات زوكربيرغ بالفعل - الذي فاز مؤخرا بمسابقة جيو جيتسو البرازيلية ويتدرب في فنون القتال المختلطة - كمفضل واضح إذا كان النزال سيتم حقا.

لكن كيفية تأجيجها قبل القتال يمكن أن تكون حاسمة لتحديد من سيفوز.

اشتهر زوكربيرغ، البالغ من العمر 39 عاما، بالتشدد فيما يتعلق بنظامه الغذائي وعادات ممارسة الرياضة، حيث كان يأكل فقط لحوم الحيوانات التي قتلها بنفسه ويتنافس في تحديات التمارين الشاقة.

وفي هذه الأثناء، قال موسك، 51 عاما، إنه لا يحب التمرين ويأكل دونات كل يوم، إلى جانب عدة علب من المشروبات الغازية.

وفي عام 2011، قرر زوكربيرغ أن يأكل اللحوم فقط إذا كانت من حيوان قتله بنفسه.

وقال زوكربيرغ لـ Fortune في ذلك الوقت: "أعتقد أن الكثير من الناس ينسون أن كائنا حي يجب أن ينفق من أجل أن تأكل اللحوم، لذا فإن هدفي يدور حول عدم ترك نفسي أنسى ذلك وأن أكون ممتنا لما لدي. وهذا العام أصبحت نباتيا لأن اللحم الوحيد الذي أتناوله هو من الحيوانات التي قتلتها نفسي. حتى الآن، كانت هذه تجربة جيدة. أنا أتناول الكثير من الأطعمة الصحية وتعلمت الكثير عن الزراعة المستدامة وتربية الحيوانات".

وامتلك زوكربيرغ العديد من الحيوانات، بما في ذلك ستة من الماعز على الأقل. وفي عام 2021، ضاعف حجم ممتلكاته في هاواي بهدف استخدامها للزراعة.

ومن الآمن أن نفترض أن نظام زوكربيرغ الغذائي يمكن أن يتكون من الدجاج العضوي والأسماك والمحار ولحم البقر والمزيد من المأكولات الغريبة.

وفي مقابلة مع رولينغ ستون، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تويتر"، جاك دورسي، إن زوكربيرغ دعاه لتناول العشاء في إحدى الليالي وأطعمه لحما باردا من عنزة كان قد قتلها في وقت سابق.

ومن غير الواضح ما إذا كان زوكربيرغ لا يزال يذبح حيواناته، لكنه اعترف أيضا أنه غالبا ما ينسى تناول الطعام.

وكتب على "فيسبوك": "هل سبق لك أن شعرت بالحماس الشديد لما تعمل عليه لدرجة أنك نسيت تناول وجبات الطعام؟. يستمر في الحدوث. أعتقد أنني فقدت 10 أرطال في الأشهر الأخيرة بسبب هذا".

وقال موسك أيضا إنه غالبا ما يعطي الأولوية للعمل على الأكل. وقال في سيرة آشلي فانس (Elon Musk: Tesla SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future): "إذا كانت هناك طريقة لا أستطيع فيها تناول الطعام حتى أتمكن من العمل أكثر، فلن آكل''.

ومع ذلك، فهو أقل صرامة من زوكربيرغ. في الماضي، قال إنه إما يتخطى وجبة الإفطار أو يأكل شيئا حلوا، مثل دونات. وقال، وفقا لمقال نشر عام 2017 من Entrepreneur: "أحاول التقليل من الأشياء الحلوة، ويجب أن أتناول عجة وقهوة''.

وغرد في مارس: "أنا آكل دونات كل صباح. لا أزال على قيد الحياة".

ويحتوي متوسط الدونات العادي على حوالي 253 سعرة حرارية و14 غراما من الدهون. كما أنه يحتوي أيضا على حوالي 14 غراما من السكر، أو ستة ونصف ملاعق صغيرة.

وفي العام الماضي، قام موسك بتغريد صورة لمنضدة بجانبه تظهر أربع علب فارغة من الدايت كولا الخالية من الكافيين. ومع ذلك، فإن المشروب لا يحتوي على سعرات حرارية أو سكر مضاف.

وأخبر جو روجان في حلقة عام 2020 من البودكاست الخاص به، "أنا أفضل تناول الطعام اللذيذ وأعيش حياة أقصر".

ومع ذلك، على الرغم من نظامه الغذائي المريح، اعترف موسك العام الماضي بتناول عقار Wegovy لإنقاص الوزن، وهو سره في الحصول على جسم "لائق وممزق وصحي" إلى جانب الصيام.

وفي عام 2023، قدم الأطباء أكثر من 832700 وصفة طبية لـ Wegovy.

وقال في أكتوبر إنه فقد ما يقرب من 30 رطلا بمساعدة الدواء، بالإضافة إلى الصيام و"عدم وجود طعام لذيذ".

ولكن فيما يتعلق باللياقة البدنية، فقد تم الإشادة بزوكربيرغ لأنظمته التدريبية المكثفة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكمل تمرين "Murph Challenge" الشاق، والذي تضمن إكمال 100 عملية سحب، و200 تمرين ضغط، و300 تمرين قرفصاء، وجري لمسافة ميل واحد.

ومع ذلك، قال موسك إنه تدرب في كيوكوشن كاراتيه والتايكواندو والجودو والجيو جيتسو طوال حياته. كما أخبر قناة CNBC أنه يقضي بعض الوقت في استخدام جهاز المشي ورفع الأثقال. ولكنه ليس من محبي التمرين.

وكتب موسك على "تويتر" يوم الأربعاء "لدي هذه الحركة الرائعة التي أسميها "الفظ"، حيث أستلقي فوق خصمي ولا أفعل شيئا.

المصدر: ديلي ميل