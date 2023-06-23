رئيس الـUFC: ماسك وزوكربيرغ جادان في خوض نزال

قال دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بطولة القتال النهائي UFC، إن مالك موقع "تويتر" ومؤسس Meta مارك زوكربيرغ، "جادين للغاية" في خوض نزال في الحلبة.

وكشف وايت أنه تحدث إلى الرجلين "الليلة الماضية"، مؤكدا أن "كلا الرجلين جادين للغاية بشأن هذا (النزال)".

وأضاف: "أكبر نزال في تاريخ رياضة الملاكمة هي مباراة فلويد مايويذر ضد كونور ماكغريغور، لكن أعتقد أن هذه المعركة (بين ماسك وزوكربيرغ) ستكون مضاعفة بثلاث مرات، ولا يوجد حد لما يمكن أن يحصل".

وبدأ كل شيء عندما رد ماسك على تغريدة عن "ميتا" جاء فيها أن الشركة تستعد لإطلاق منافس جديد لـ"تويتر".

وبعد هذه الأخبار قام ماسك بالتعليق على التغريدة وقال: "الأرض قد تصبح تحت كعب زوكربيرغ"، وأعلن أنه "مستعد للنزال معه في حلبة".

ومن جهته ردّ زوكربيرغ على تحدي ماسك وطلب منه في منشور أن "يرسل له العنوان"، ليقوم ماسك بالرد بعبارة "فيغاس أوكتاغون".

يذكر أن زوكربيرغ يتدرب بالفعل على فنون القتال المختلطة، ونشر أنه استكمل أول دورة للجوجيتسو له الشهر الماضي.

بينما ماسك، فإن "التمرين الحقيقي الوحيد الذي يحصل عليه هو رمي أطفاله في الهواء"، حسب قوله.

المصدر: sky news