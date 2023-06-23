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والدة إيلون ماسك تتدخل بينه وبين زوكربيرغ

العالم الرقمي و Social media

والدة إيلون ماسك تتدخل بينه وبين زوكربيرغ
تويتر
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ألغت ماي ماسك، والدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، نزال الحلبة بين ابنها، ومؤسس Meta مارك زوكربيرغ، دون أن تعلمهما بذلك.

وكتب ماي ماسك في تغريدة على "تويتر": "الآن تم إلغاء القتال. ارتياح كبير!".

وفي تغريدة أخرى، أوضحت أنها هي من قام بإلغاء النزال دون أن تخبرهما. وكتبت: "في الواقع، لقد ألغيت القتال. لم أخبرهما بعد. لكنني سأستمر في القول إن القتال قد أُلغي".

وقد رد ماسك على والدته بتغريدة وجه ضاحك.

ومن غير الواضح ما إذا كان ماسك يمزح بشأن عرض النزال مع زوكربيرغ. وقال عبر تويتر "إذا كان هذا حقيقيا، فسأفعل ذلك".

لكن فيما بعد بدا أنه يسخر من مهاراته القتالية، قائلا إن التمرين الحقيقي الوحيد الذي يحصل عليه هو رمي أطفال في الهواء.

وكتب على تويتر: "لدي هذه الحركة الرائعة التي أسميها الفظ، حيث أرقد فوق خصمي ولا أفعل شيئا".

المصدر: RT

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