والدة إيلون ماسك تتدخل بينه وبين زوكربيرغ
ألغت ماي ماسك، والدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، نزال الحلبة بين ابنها، ومؤسس Meta مارك زوكربيرغ، دون أن تعلمهما بذلك.
وكتب ماي ماسك في تغريدة على "تويتر": "الآن تم إلغاء القتال. ارتياح كبير!".
And now the fight has been canceled. Great relief! 🤗 https://t.co/nIeRSXhKBt— Maye Musk (@mayemusk) June 22, 2023
وفي تغريدة أخرى، أوضحت أنها هي من قام بإلغاء النزال دون أن تخبرهما. وكتبت: "في الواقع، لقد ألغيت القتال. لم أخبرهما بعد. لكنني سأستمر في القول إن القتال قد أُلغي".
وقد رد ماسك على والدته بتغريدة وجه ضاحك.
😂— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023
ومن غير الواضح ما إذا كان ماسك يمزح بشأن عرض النزال مع زوكربيرغ. وقال عبر تويتر "إذا كان هذا حقيقيا، فسأفعل ذلك".
If this is for real, I will do it 🔥🔥— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023
لكن فيما بعد بدا أنه يسخر من مهاراته القتالية، قائلا إن التمرين الحقيقي الوحيد الذي يحصل عليه هو رمي أطفال في الهواء.
I almost never work out, except for picking up my kids & throwing them in the air— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023
وكتب على تويتر: "لدي هذه الحركة الرائعة التي أسميها الفظ، حيث أرقد فوق خصمي ولا أفعل شيئا".
I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023
المصدر: RT